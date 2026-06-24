        Суспільство

        Мінус 1260 окупантів, шість танків та 60 артсистем: Генштаб оновив дані втрат Росії за добу

        Галина Шподарева
        24 Червня 2026 07:18
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        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua

        З 23 по 24 червня авіація, ракетні війська та артилерія Збройних сил України знищили низку військової техніки окупантів та завдали ударів по особовому складу росіян — за останню добу РФ втратила у війні проти України ще 1260 військових.

        Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

        Також за добу, що минула, ЗСУ знищили:

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        • 6 танків;
        • 4 ББМ;
        • 60 артилерійських систем;
        • 2 РСЗВ;
        • 3 засоби ППО;
        • 1873 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 7 наземних роботехнічних комплексів;
        • 43- одиниць автомобільної техніки;
        • 4 одиниці спеціальної техніки.

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