Мінус 1260 окупантів, шість танків та 60 артсистем: Генштаб оновив дані втрат Росії за добу

З 23 по 24 червня авіація, ракетні війська та артилерія Збройних сил України знищили низку військової техніки окупантів та завдали ударів по особовому складу росіян — за останню добу РФ втратила у війні проти України ще 1260 військових.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Також за добу, що минула, ЗСУ знищили:
- 6 танків;
- 4 ББМ;
- 60 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- 3 засоби ППО;
- 1873 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 7 наземних роботехнічних комплексів;
- 43- одиниць автомобільної техніки;
- 4 одиниці спеціальної техніки.