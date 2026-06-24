Мінус 1260 окупантів, шість танків та 60 артсистем: Генштаб оновив дані втрат Росії за добу

З 23 по 24 червня авіація, ракетні війська та артилерія Збройних сил України знищили низку військової техніки окупантів та завдали ударів по особовому складу росіян — за останню добу РФ втратила у війні проти України ще 1260 військових.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Також за добу, що минула, ЗСУ знищили:

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