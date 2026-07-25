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        В районі російської авіабази в Енгельсі спалахнула пожежа після нічної тривоги

        Віктор Алєксєєв
        25 Липня 2026 07:13
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        Поруч з аеродромом «Енгельс-2» спалахнула пожежа / Фото: соцмережі
        Поруч з аеродромом «Енгельс-2» спалахнула пожежа / Фото: соцмережі

        У російському Енгельсі Саратовської області загорілася будівля, в якій, імовірно, розташована військова частина. Об’єкт міститься неподалік від військового аеродрому «Енгельс-2».

        Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз відео очевидців.

        Аналітик видання встановив, що пожежа виникла в будівлі на вулиці Енгельс-1. За попередніми даними, там може розташовуватися військова частина.

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        У ніч проти 25 липня в Саратовській області оголошували ракетну небезпеку та загрозу атаки безпілотників. Водночас мешканець Енгельса повідомив ASTRA, що не чув звуків атаки, і припустив, що пожежа може бути не пов’язана з українськими ударами.

        Поблизу охопленої вогнем будівлі розташовані об’єкти військового аеродрому «Енгельс-2».

        За даними ASTRA, під час української атаки на цей аеродром 16 липня супутникові знімки підтвердили ураження російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.

        Російські Повітряно-космічні сили систематично використовують такі літаки для ударів по Україні крилатими ракетами Х-101.


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