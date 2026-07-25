В районі російської авіабази в Енгельсі спалахнула пожежа після нічної тривоги

У російському Енгельсі Саратовської області загорілася будівля, в якій, імовірно, розташована військова частина. Об’єкт міститься неподалік від військового аеродрому «Енгельс-2».

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз відео очевидців.

Аналітик видання встановив, що пожежа виникла в будівлі на вулиці Енгельс-1. За попередніми даними, там може розташовуватися військова частина.

Реклама

Реклама

У ніч проти 25 липня в Саратовській області оголошували ракетну небезпеку та загрозу атаки безпілотників. Водночас мешканець Енгельса повідомив ASTRA, що не чув звуків атаки, і припустив, що пожежа може бути не пов’язана з українськими ударами.

Поблизу охопленої вогнем будівлі розташовані об’єкти військового аеродрому «Енгельс-2».

За даними ASTRA, під час української атаки на цей аеродром 16 липня супутникові знімки підтвердили ураження російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.

Російські Повітряно-космічні сили систематично використовують такі літаки для ударів по Україні крилатими ракетами Х-101.