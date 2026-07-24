ЮНЕСКО внесла Херсонес до списку спадщини в небезпеці через забудову окупантів

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс Херсонес Таврійський в окупованому Криму до списку об’єктів спадщини в небезпеці. Причина — нове будівництво та масштабні археологічні роботи, які призвели до значної втрати автентичності й цілісності пам’ятки.

Про це пише BBC News Україна.

Як зазначили у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, нова забудова та пов’язані з нею масштабні археологічні розкопки спричинили значну втрату автентичності й цілісності античного міста.

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Херсонес заснували дорійські греки у V столітті до нашої ери. Його руїни вважають однією з найважливіших археологічних пам’яток Північного Причорномор’я.

ЮНЕСКО внесла античне місто до Списку всесвітньої спадщини у 2013 році. Після окупації Криму Росією у 2014 році організація не має доступу до пам’ятки.

23 липня ЮНЕСКО закликала всі сторони, які мають стосунок до стану збереження об’єкта, не вчиняти дій, здатних завдати йому подальшої непоправної шкоди.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав це рішення. За його словами, Херсонес постійно зазнає загроз, пошкоджується та руйнується російською окупаційною владою.

Поблизу античного поліса Росія збудувала музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», який відкрили влітку 2024 року.

Українські археологи стверджують, що під час будівництва культурний шар грубо знімали бульдозерами. Нові споруди, зокрема амфітеатр, зведений на руїнах цитаделі, також загрожують збереженню пам’ятки.

На території передмістя античного міста з’явилися десятки яскравих будівель, фонтани, газони та штучна річка з містками.

На ділянці з десятиметровим культурним шаром, де могли міститися десятки тисяч цінних історичних артефактів, працювала важка техніка.