Радник Зеленського “Флеш” прокоментував удар по полігону на Київщині

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов заявив, що не перебував і не планував бути на полігоні в Київській області, по якому РФ сьогодні завдала ракетного удару. За його словами, він відмовляється від участі в таких заходах, коли бачить загрозу для безпеки.

Про це Сергій “Флеш” Бескрестнов написав у Telegram.

“Я там не був і не планував бути на цьому полігоні. Таких різних заходів проводиться десятки (якщо не сотні). Коли я бачу ризики, я на полігон не їду”, — йдеться в повідомленні.

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Серед таких ризиків Флеш назвав:

відсутність укриття;

анонс заходу в інтернеті;

велику кількість учасників;

розташування в зоні досяжності балістичних ракет;

завчасне оприлюднення місця проведення.

Нагадаємо, 24 липня Росія атакувала балістичною ракетою об’єкт у Київській області, де на той момент перебували представники української оборонної галузі. Унаслідок удару загинули десятеро людей. Ще близько сотні людей постраждали.

У Київській ОВА зазначили, що удар припав на територію приватного полігону в Бучанському районі, де проводили захід, однак ця інформація ще перевіряється.

Українська рада зброярів наголосила, що її команда не організовувала цей захід. Там також заявили, що точне місце перебування учасників публічно не розголошували.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат нагадав, що у Збройних силах України заборонені публічні заходи та великі скупчення людей через безпекові ризики.