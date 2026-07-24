Два роки за ґратами та 15 млн грн компенсації: у Києві засудили акушера-гінеколога через смерть породіллі

У Києві суд визнав 50-річну лікарку акушера-гінеколога винною у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті породіллі. Їй призначили два роки позбавлення волі, а на користь дітей померлої постановили стягнути 15 млн гривень моральної шкоди.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у липні 2023 року до одного з центрів репродуктивної та перинатальної допомоги доставили вагітну жінку. Її оглядала та надавала медичну допомогу чергова лікарка акушер-гінеколог.

Реклама

Реклама

Після загибелі плода та подальших пологів пацієнтка отримала ушкодження пологових шляхів, які стали причиною її смерті.

Прокуратура довела в суді, що лікарка мала необхідну кваліфікацію, умови та можливості для діагностики, однак належним чином не спостерігала за пацієнткою після народження мертвої дитини, коли та перебувала в критичному стані.

За висновками сторони обвинувачення, своєчасне виявлення отриманих під час пологів ушкоджень і належне лікування могли врятувати життя жінки.

У померлої залишилися двоє маленьких дітей. Як зазначили у прокуратурі, після смерті матері тяжко захворів і невдовзі помер також їхній батько.

Оболонський районний суд Києва призначив обвинуваченій два роки позбавлення волі. Також суд задовольнив цивільні позови бабусі та дідуся дітей і постановив стягнути з лікарки 15 млн гривень моральної шкоди на їхню користь.

Для забезпечення виплати компенсації на майно засудженої наклали арешт.

Вирок суду першої інстанції набуде законної сили після завершення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляцію не буде подано. Досудове розслідування проводили слідчі Оболонського управління поліції Києва.