США запровадили мито 12,5% на товари з Росії

Сполучені Штати запровадили імпортне мито у розмірі 12,5% на товари з Росії. Нові тарифи набули чинності 24 липня, однак для продукції, яка вже перебувала в дорозі, передбачили перехідний період до 28 липня.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Федеральному реєстрі США.

В апараті торгового представника США пояснили, що рішення ухвалили за розпорядженням президента Дональда Трампа. Аналогічні тарифи запровадили загалом для 60 держав і територій.

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У Вашингтоні заявили, що ці країни не ввели або недостатньо ефективно контролюють заборону на імпорт товарів, виготовлених із використанням примусової праці.

Торговий представник США Джеймісон Грір зазначив, що багаторічні заклики не допомогли викорінити примусову працю з глобальних ланцюгів постачання.

Для частини країн встановили нижчу ставку

Мито у розмірі 10% діятиме для 17 країн, які вже заборонили ввезення продукції, виготовленої з використанням примусової праці, або зобов’язалися запровадити таку заборону.

До цього переліку увійшли Велика Британія, Канада, Індія та Мексика.

Для окремих товарів із Європейського Союзу, Тайваню, Японії, Південної Кореї та Швейцарії ставка становитиме 10% або 12,5% з урахуванням чинних торговельних тарифів.

Які товари не потраплять під мито

Нові тарифи не поширюватимуться на сировину, важливу для американської економіки продукцію, а також товари, які неможливо виробляти у США в необхідних обсягах або закуповувати в інших країнах.

Винятки також передбачені для окремих категорій продукції з держав-партнерів, щоб стимулювати їх до подальших реформ.

Нові тарифи замінять тимчасові універсальні мита, які діяли з лютого 2026 року.

У Конгресі готують нові санкції проти Росії

Раніше в Конгресі США представили оновлену версію законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.

Документ, над яким працював сенатор Ліндсі Грем, передбачає можливість введення вторинних мит до 100% проти країн, які продовжують купувати російські нафту, газ, уран і нафтопродукти.

Законопроєкт також містить додаткові обмеження проти російського скрапленого природного газу, «тіньового флоту» та фінансового сектору.

Що США продовжують імпортувати з Росії

Попри санкції та різке скорочення торгівлі після початку повномасштабної війни, США продовжують закуповувати в Росії окремі стратегічно важливі товари. У 2025 році американський імпорт російської продукції становив близько $3,8 млрд, що на 26,1% більше, ніж роком раніше.

Основу постачань становлять паладій, мінеральні добрива та компоненти для їх виробництва, а також збагачений уран для атомних електростанцій. Паладій використовується насамперед в автомобільних каталізаторах, тоді як російське ядерне паливо залишається важливим для частини американських реакторів.

У 2024 році Росія поставила до США паладію приблизно на $878 млн. За перші п’ять місяців 2025 року вартість імпорту російського збагаченого урану перевищила $596 млн, а необробленого паладію — $502 млн.

США формально заборонили імпорт російського збагаченого урану, однак закон дозволяє Міністерству енергетики видавати тимчасові винятки до 2028 року, якщо альтернативного постачання недостатньо або закупівля відповідає національним інтересам.

Таким чином, нове мито може торкнутися насамперед російських металів, добрив та іншої промислової продукції. Водночас сировина й товари, критично важливі для американської економіки та недоступні в необхідних обсягах з інших джерел, можуть потрапити під передбачені рішенням винятки.