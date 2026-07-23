В Ульяновській області РФ дрони атакували об’єкт ПЕК: спалахнула пожежа

Новоспаське. Ульянівська область. Уражено об'єкт нафтопереробної промисловості в Попередньо, йдеться про базу зрідженого газу або нафтопереробний завод ТОВ «НС-Ойл». pic.twitter.com/mT8guU329D

«Ворожими БпЛА атакований об’єкт ПЕК у Новоспаському районі. На місці працюють спеціальні служби. Прошу зберігати спокій, триматиму вас у курсі гасіння пожежі та ситуації на об’єкті», — йдеться у повідомленні.

За його словами, об’єкт ПЕК був атакований безпілотниками в Новоспаському районі.