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        В Ульяновській області РФ дрони атакували об’єкт ПЕК: спалахнула пожежа

        Віктор Алєксєєв
        23 Липня 2026 08:03
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        В Ульяновській області після атаки БпЛА горить об’єкт ПЕК / Фото: скріншот
        В Ульяновській області після атаки БпЛА горить об’єкт ПЕК / Фото: скріншот

        В Ульяновській області Росії безпілотники атакували об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Після удару виникла пожежа.

        Про це повідомив губернатор регіону Олексій Руських.

        За його словами, об’єкт ПЕК був атакований безпілотниками в Новоспаському районі.

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        «Ворожими БпЛА атакований об’єкт ПЕК у Новоспаському районі. На місці працюють спеціальні служби. Прошу зберігати спокій, триматиму вас у курсі гасіння пожежі та ситуації на об’єкті», — йдеться у повідомленні.


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