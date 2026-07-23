В Ульяновській області РФ дрони атакували об’єкт ПЕК: спалахнула пожежа

В Ульяновській області Росії безпілотники атакували об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Після удару виникла пожежа.
Про це повідомив губернатор регіону Олексій Руських.
За його словами, об’єкт ПЕК був атакований безпілотниками в Новоспаському районі.
«Ворожими БпЛА атакований об’єкт ПЕК у Новоспаському районі. На місці працюють спеціальні служби. Прошу зберігати спокій, триматиму вас у курсі гасіння пожежі та ситуації на об’єкті», — йдеться у повідомленні.
Новоспаське. Ульянівська область.— Hochu dodomu (@hochu_dodomu) July 23, 2026
Уражено об'єкт нафтопереробної промисловості в
Попередньо, йдеться про базу зрідженого газу або нафтопереробний завод ТОВ «НС-Ойл». pic.twitter.com/mT8guU329D