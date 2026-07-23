Іранські удари по об’єктах ЦРУ викликають питання щодо можливої ролі Росії – Reuters

Американська розвідка з’ясовує, чи надавала Росія Ірану дані про цілі або вдосконалені безпілотні технології для ударів по об’єктах ЦРУ в регіоні Перської затоки. Остаточних висновків щодо можливої участі Москви аналітики поки не зробили.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотирьох людей, ознайомлених із даними американської розвідки.

За словами співрозмовників агентства, підставою для перевірки стали ефективність і точність ударів, а також ширша технічна підтримка, яку Росія надає Ірану.

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Щонайменше два об’єкти ЦРУ були уражені в березні. Один із них — станція ЦРУ, розташована в посольстві США в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Інший об’єкт знаходився на сході Іраку.

Деякі джерела стверджують, що ударів зазнали й інші об’єкти американської розвідки, однак їхню кількість і місця розташування вони не назвали. Один зі співрозмовників оцінив кількість уражених об’єктів як «більше одного, але менше дюжини».

Внутрішня записка однієї із західних розвідувальних служб, яку описав регіональний чиновник із доступом до документа, містить висновок, що Росія, ймовірно, відіграла роль у визначенні цілей для атак на об’єкти ЦРУ.

Двоє західних посадовців у Перській затоці, яких ознайомили з розвідувальними звітами, заявили, що під час атаки в Саудівській Аравії могли використати два вдосконалені за допомогою Росії варіанти іранських дронів Shahed.

За їхніми словами, перший безпілотник пробив отвір у вразливій частині зовнішньої стіни посольства, після чого другий залетів через нього та вибухнув. Загиблих і постраждалих унаслідок удару не було.

Джерела Reuters також заявили, що Росія допомогла Ірану поліпшити здатність дронів Shahed досягати цілей. Зокрема, Москва могла передати Тегерану супутникову навігаційну систему «Комета-М», яка підвищує точність Shahed-136 і є стійкішою до засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас у розвідки залишаються сумніви щодо навмисного удару саме по станції ЦРУ. Деякі джерела не виключають, що Іран цілився загалом у посольство США, а об’єкт розвідки був уражений випадково.

Білий дім переадресував запит Reuters до ЦРУ, де відмовилися від коментарів. Представництво Ірану при ООН, Міністерство оборони Росії та уряд Саудівської Аравії на запити агентства не відповіли.