Грози не відступають: де в Україні 23 липня чекати сильних дощів

У четвер, 23 липня, на півдні України прогнозують дощі та грози, а на Одещині й у Криму опади будуть значними. На решті території переважно буде сухо, лише вдень на заході місцями очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“23 липня атмосферний фронт зумовлюватиме в південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози. На решті території поле слабко підвищеного тиску визначатиме погоду без опадів, лише на заході країни вдень місцями чекаємо короткочасні дощі та грози”, — йдеться в повідомленні.

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У верхніх шарах атмосфери з північного заходу й надалі надходитиме прохолодне повітря. Через це вночі буде прохолодно, а вдень — помірно тепло. Найтеплішу погоду прогнозують на півдні та сході країни.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер переважно північно-західний, у західних областях — південно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +10…+15 °C, на півдні та сході +14…+19 °C. У денні години очікується +21…+26 °C, у східних областях до +29 °C.

У Карпатах уночі прогнозують +3…+8 °C, вдень +12…+17 °C.