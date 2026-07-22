У Мінську заявили, що немає ознак підготовки нападу України на Білорусь

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що навколо країни зберігається стабільна ситуація без ознак підготовки до агресії. За його словами, з боку українських підрозділів, які прикривають кордон, також не фіксують підготовки до активних дій.

Про це Віктор Хренін заявив після доповіді Олександру Лукашенку, повідомляє білоруське видання БелТА.

Хренін розповів про військову підготовку у Збройних силах Білорусі та ситуацію навколо країни. За його словами, білоруська сторона не бачить значної активності з боку збройних сил країн НАТО. У сусідніх державах, за його словами, відбувається мінімальна кількість навчань і польотів.

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“Тому ми й вважаємо, що ситуація навколо Білорусі стабільна, і якоїсь загрози, напруження, підготовки до раптового нападу ми не бачимо”, — заявив він.

Говорячи про південний кордон, Хренін повідомив, що з боку українських формувань немає ознак підготовки до агресивних дій.

“На сьогодні ми не бачимо, що від українських формувань, які забезпечують прикриття свого кордону, йде підготовка до якихось агресивних активних дій”, — сказав міністр.

Водночас він зазначив, що Білорусь не припиняє стежити за ситуацією. На південному кордоні залишається мінімальна кількість підрозділів сил спеціальних операцій, які разом із прикордонниками відповідають за безпеку в прикордонній зоні.

За словами Хреніна, підготовка особового складу відбувається у плановому режимі з урахуванням висновків, зроблених після комплексної перевірки на початку року.