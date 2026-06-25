“Не має іншого сенсу, крім воєнного”: Зеленський заявив про небезпечну активність Білорусі

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Білорусі під очевидним російським впливом реалізують заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

За словами глави держави, про це йому доповів керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

Зеленський повідомив, що вздовж українського державного кордону в Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз для зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

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“Вони не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного”, — заявив президент.

За його словами, йдеться про прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.

У Білорусі будують прикордонну інфраструктуру для потенційного розширення агресії / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський наголосив, що в російських документах така активність описується саме в контексті завдань так званої “СВО”.

Президент заявив, що Білорусь уже отримала від України необхідні сигнали щодо цієї діяльності, а також щодо інших форматів співпраці Мінська з Росією, які, за його словами, спрямовані на затягування та масштабування війни.

“Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена”, — наголосив Зеленський.

Він додав, що кроки до деескалації та миру має зробити саме білоруська сторона.

Окремо Зеленський повідомив про дані української розвідки щодо ситуації в окупованому Криму та на інших територіях, які перебувають під контролем Росії.

За словами президента, Служба зовнішньої розвідки здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму.

Зеленський заявив, що російська окупаційна адміністрація визнає неможливість вирішити проблеми, створені українськими ударами по військовій логістиці та російській нафтопереробці.

Президент також повідомив, що Україна отримала внутрішню російську документацію щодо настроїв громадян РФ.

За його словами, рівень тривожності серед росіян уже перевищує показники часів Курської операції та становить понад 50%. Ще 66% росіян вважають складним своє фінансове становище, а понад 80% очікують масштабної економічної кризи в Росії.

Зеленський назвав ці показники відображенням провалу воєнної політики Володимира Путіна.