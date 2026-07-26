Пошкоджений російськими ракетами суховантаж GOLDEN LEO тоне в Одеській затоці

Пошкоджений унаслідок російського ракетного удару суховантаж GOLDEN LEO перекинувся в Одеській затоці та почав занурюватися під воду. На борту судна досі залишається вантаж кукурудзи.

Про це повідомив одеський Telegram-канал «Думська». За його даними, судно перебуває в морі в районі, де глибина становить приблизно 22–24 метри.

Зазначається, що суховантаж почав стрімко йти під воду протягом останньої пів години. Інформації про можливе забруднення моря або операцію з порятунку судна наразі немає.

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Російський удар по GOLDEN LEO

Суховантаж GOLDEN LEO зазнав важких пошкоджень тиждень тому, коли виходив із порту з вантажем кукурудзи.

За даними «Думської», російські війська атакували судно трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69. Один із боєприпасів влучив у район надбудови з правого борту, після чого на суховантажі спалахнула пожежа.

Судно ходило під прапором Гвінеї-Бісау, а до складу екіпажу входили громадяни Індії та Сирії. Reuters із посиланням на українські служби повідомляв, що після нічної пошуково-рятувальної операції кількість загиблих зросла до десяти — дев’ятьох членів екіпажу та українського морського лоцмана.

Врятувати вдалося вісьмох із 17 членів екіпажу. Постраждалих моряків доправили до лікарень Одеси.

У перші години після атаки повідомлялося про п’ятьох загиблих і п’ятьох зниклих безвісти. Згодом загибель усіх зниклих підтвердили.

Удар по GOLDEN LEO став однією з найсмертоносніших російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі за останній час. Судно перевозило українську кукурудзу та було атаковане після виходу з порту поблизу Одеси.