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        Пошкоджений російськими ракетами суховантаж GOLDEN LEO тоне в Одеській затоці

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 19:47
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        Пошкоджений унаслідок російського ракетного удару суховантаж GOLDEN LEO перекинувся в Одеській затоці та почав занурюватися під воду. На борту судна досі залишається вантаж кукурудзи.

        Про це повідомив одеський Telegram-канал «Думська». За його даними, судно перебуває в морі в районі, де глибина становить приблизно 22–24 метри.

        Зазначається, що суховантаж почав стрімко йти під воду протягом останньої пів години. Інформації про можливе забруднення моря або операцію з порятунку судна наразі немає.

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        Російський удар по GOLDEN LEO

        Суховантаж GOLDEN LEO зазнав важких пошкоджень тиждень тому, коли виходив із порту з вантажем кукурудзи.

        За даними «Думської», російські війська атакували судно трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69. Один із боєприпасів влучив у район надбудови з правого борту, після чого на суховантажі спалахнула пожежа.

        Судно ходило під прапором Гвінеї-Бісау, а до складу екіпажу входили громадяни Індії та Сирії. Reuters із посиланням на українські служби повідомляв, що після нічної пошуково-рятувальної операції кількість загиблих зросла до десяти — дев’ятьох членів екіпажу та українського морського лоцмана.

        Врятувати вдалося вісьмох із 17 членів екіпажу. Постраждалих моряків доправили до лікарень Одеси.

        У перші години після атаки повідомлялося про п’ятьох загиблих і п’ятьох зниклих безвісти. Згодом загибель усіх зниклих підтвердили.

        Удар по GOLDEN LEO став однією з найсмертоносніших російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі за останній час. Судно перевозило українську кукурудзу та було атаковане після виходу з порту поблизу Одеси.


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