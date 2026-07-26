Колишня порноакторка стала сенаторкою в Колумбії

У Колумбії колишню акторку індустрії для дорослих Дейсі Алехандру Оманью Ортіз обрали сенаторкою від лівої партії «Історичний пакт». Під час кампанії вона обіцяла домагатися захисту прав творців контенту для дорослих, а також посилення доступу до психологічної допомоги й заходів проти сексуального насильства.

Про це пише Radar Online.

33-річна політикиня склала присягу 20 липня. Раніше вона працювала журналісткою, а згодом близько двох років знімалася у фільмах для дорослих під псевдонімом Amaranta Hank.

Реклама

Реклама

Під час передвиборчої кампанії Ортіз заявляла, що працівники цієї сфери залишаються без належного захисту держави через упередження, брак інформації та подвійні стандарти.

«Ці жінки залишалися незахищеними державою, тому що через дезінформацію, упередження та подвійні стандарти ніхто не взявся регулювати цю сферу», — говорила вона у своєму передвиборчому відео.

Ортіз виступала за запровадження правил для індустрії та надання її працівникам трудових прав, подібних до тих, які мають представники інших професій.

Відповіла критикам

Після рішення балотуватися Ортіз зіткнулася з критикою через своє минуле. Вона заявила, що колишня робота не повинна позбавляти жінку права брати участь у політиці.

«Чому жінка, яка працювала в індустрії для дорослих, не може претендувати на виборну посаду?» — сказала вона.

За словами Ортіз, її досвід допоміг краще зрозуміти нерівність, боротьбу за свободу та проблеми людей, які працюють у неформальній економіці.

«Проблема в тому, що суспільство споживає фільми для дорослих, але не дає нам можливості говорити у владних просторах», — наголосила вона.

Інші пріоритети

Окрім захисту прав працівників індустрії для дорослих, Ортіз виступала за якісні послуги у сфері психічного здоров’я та посилення заходів для запобігання сексуальному насильству.

Вона походить із небагатої громади міста Кукута. У 16 років працювала в нічному клубі, а згодом зосередилася на журналістиці та письменництві.

За даними видання, через політично гострі тексти Ортіз отримувала погрози. З індустрії для дорослих вона пішла після повідомлень про порушення під час однієї зі зйомок.

Після перемоги Ортіз заявила, що в країні вже почалася політична трансформація, хоча цей процес іще далекий від завершення.