Криптоприбутки Трампа на $1,4 млрд стали перешкодою для закону про цифрові активи у США

Криптовалютні прибутки президента США Дональда Трампа та пов’язаних із ним структур на суму близько $1,4 млрд стали головною перешкодою для ухвалення масштабного закону про цифрові активи. Демократи вимагають посилити етичні норми, щоб президент і його родина не могли заробляти на індустрії, яку регулює його адміністрація.

Про це повідомляє Bloomberg.

Республіканці в Сенаті цього тижня представили нову пропозицію, яка мала зрушити з місця багатомісячні переговори щодо законопроєкту Clarity Act. Документ має встановити правила для ринку цифрових активів.

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Однак демократи та організації із захисту прав споживачів майже одразу розкритикували нову редакцію. На їхню думку, вона не завадить Трампу та членам його сім’ї й надалі отримувати прибутки від мемкоїна та інших криптовалютних проєктів.

Для ухвалення законопроєкту Трампу потрібна підтримка щонайменше семи демократів у Сенаті. Саме питання етики стало головним, хоча й не єдиним каменем спотикання.

«Це ключовий момент», — заявила сенаторка-демократка від Меріленду Анджела Олсобрукс, яка бере участь у переговорах і загалом підтримує криптоіндустрію.

Демократів не влаштовує контроль Мін’юсту Трампа

Особливе невдоволення викликало положення, за яким головним органом контролю за дотриманням нових етичних норм має стати Міністерство юстиції США. Демократи наполягають, що це позбавить генеральних прокурорів штатів можливості незалежно перевіряти можливі порушення.

Сенатор-демократ Рубен Гальєго та республіканець Том Тілліс заявили, що працюють над компромісною етичною пропозицією для Білого дому, однак її деталей не розкрили.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун визнав, що законопроєкт, найімовірніше, не встигнуть ухвалити до серпневої місячної перерви.

«Подивимося, чи вистачить голосів», — сказав він.

Критики вважають обмеження надто слабкими

Проєкт дозволяє Трампу продати значну частку у своєму криптобізнесі або передати її у сліпий траст до завершення президентського терміну, але не зобов’язує його позбутися активів.

«Це дозволить йому й надалі заробляти так само, як і раніше», — заявив заступник виконавчого директора Transparency International US Скотт Грейтак.

Обмеження також залежать від того, чи має посадовець «прямий інтерес» у криптоактиві. Критики вказують, що у випадку Трампа це формулювання може бути недостатньо чітким.

Президент є значним власником криптопроєкту своєї родини World Liberty Financial через компанію DT Marks DEFI LLC, якій належить близько 38% бізнесу. Водночас законопроєкт не поширюється на дітей посадовців, тому Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп зможуть і надалі займатися власними криптовалютними проєктами.

Крім того, закон не передбачає повернення вже отриманих доходів від мемкоїнів і токенів.

Етичні норми пропонують скасувати у день завершення каденції Трампа

Ще одне спірне положення передбачає припинення дії етичних обмежень 20 січня 2029 року — у день інавгурації наступника Трампа. Критики вважають, що це може завадити новій адміністрації притягнути чинного президента до відповідальності.

У Білому домі раніше заперечували конфлікт інтересів і заявляли, що Трамп не бере участі в управлінні криптовалютними активами родини.

Республіканці також стверджують, що президент погодився на суворіші етичні норми, ніж будь-хто з його попередників.

Банки теж вимагають змін

Окремі суперечки точаться навколо стейблкоїнів. Банки побоюються, що клієнти почнуть переводити депозити у криптовалютні рахунки, що скоротить їхні прибутки та можливості кредитувати населення і бізнес.

Том Тілліс запропонував додати до закону механізм, який дозволить Федеральній корпорації страхування депозитів або іншим регуляторам втручатися, якщо банківські вклади почнуть різко скорочуватися.

Проти цієї ідеї виступає сенаторка-республіканка Синтія Ламміс, одна з головних прихильниць криптоіндустрії у Конгресі.

Криптоіндустрія готує сотні мільйонів на вибори

Політичне питання також ускладнюють великі кошти, які криптокомпанії спрямовують на виборчі кампанії.

Група Fairshake та два пов’язані з нею політичні комітети зібрали $164 млн на проміжні вибори й уже витратили $66,6 млн.

Частина демократів побоюється, що провал законопроєкту спровокує масштабне фінансування їхніх опонентів із боку криптоіндустрії. Інші, навпаки, вважають, що підтримка документа зашкодить кампанії партії, побудованій на критиці корупції та конфліктів інтересів.

На платформі прогнозів Polymarket шанси на ухвалення Clarity Act цього року впали приблизно до одного з трьох. Це удвічі менше, ніж ринок оцінював після підтримки попередньої версії законопроєкту банківським комітетом Сенату.