Українці у США могли втратити право на роботу з 22 липня: рішення призупинив суд

Федеральний суд у штаті Массачусетс тимчасово заблокував запровадження правил, через які частина українців зі статусом тимчасового захисту TPS могла втратити дозволи на працевлаштування у США з 22 липня. Подальшу долю обмежень суд має визначити не пізніше 5 серпня.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Про ситуацію розповів голова правління Українського кризового медіацентру та колишній посол України у США Валерій Чалий. Інформацію про судове рішення також підтверджують матеріали справи Venezuelan Association of Massachusetts проти USCIS та повідомлення американських медіа.

Реклама

Реклама

Суд призупинив втрату дозволів на роботу

21 липня федеральний суддя в Бостоні Натаніель Гортон тимчасово заборонив Службі громадянства та імміграції США застосовувати положення, які могли достроково припинити дію дозволів на роботу для частини власників TPS, зокрема громадян України, Сальвадору та Судану.

Позивачі стверджують, що нові обмеження були застосовані заднім числом і без передбаченої законом процедури громадського обговорення. Суд дозволив владі продовжувати стягувати встановлені збори, однак тимчасово заборонив анулювати дозволи на роботу або карати людей через несплату.

За словами Чалого, без судового втручання значна кількість українців могла втратити можливість легально працювати у США вже з 22 липня.

«В одному тільки штаті добились до суду, і цей суд поки що тимчасово зупинив рішення», — заявив колишній посол під час організованої NV дискусії.

Що буде зі статусом TPS для українців

Чинний період TPS для громадян України діє до 19 жовтня 2026 року. Цей статус дає право тимчасово жити та працювати у США громадянам держав, до яких небезпечно повертатися через війну, стихійні лиха чи інші надзвичайні обставини.

Чалий зазначив, що рішення про продовження захисту має бути ухвалене заздалегідь. У разі завершення TPS людина, яка не має іншої законної підстави для перебування у країні, може втратити право залишатися і працювати у США.

Колишній дипломат також розкритикував українську владу та громадські організації за недостатню увагу до проблем українців у Сполучених Штатах.

За різними оцінками, статусом TPS у США користуються понад 100 тисяч громадян України. Судове рішення наразі є тимчасовим і не означає остаточного скасування спірних правил.