ППО збила п’ять балістичних ракет і 104 дрони: є влучання на 18 локаціях

У ніч проти 26 липня Росія атакувала Україну вісьмома ракетами та 136 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 110 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог застосував одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем, сім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, а також 136 дронів типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотників-імітаторів «Пародія».

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 ППО збила або подавила одну ракету Х-59/69, п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 та 104 ворожі безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 27 ударних дронів на 18 локаціях. Уламки збитих цілей упали ще на семи локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака станом на час повідомлення тривала, а в повітряному просторі ще залишалися ворожі безпілотники.