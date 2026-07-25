Сили оборони знешкодили 128 ворожих цілей, зафіксовані влучання на 9 локаціях

У ніч на 25 липня (з 18:00 24 липня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 157 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

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“Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.