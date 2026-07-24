Після удару по виставці зброї на Київщині Зеленський заявив про кримінальні провадження

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський балістичний удар по Києву та Київській області 24 липня, мішенню якого став захід у Бучанському районі. За фактом події вже відкрито кримінальні провадження.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 24 липня.

Сьогодні вдень російські війська завдали балістичного удару по Києву та Київській області. Мішенню в Бучанському районі став захід, якого, за словами президента, “там точно не мало бути”.

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Президент повідомив, що обговорив ситуацію з генеральним прокурором Русланом Кравченком та заслухав доповіді правоохоронців. Наразі за фактом події вже відкрито кримінальні провадження.

“Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що в таких умовах війни, з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї — із купою людей і тим більше поруч із будинками”, — зазначив президент.

За даними Нацполіції, внаслідок російської атаки десятеро людей загинули, понад 70 постраждали. Пошкоджено 23 приватні будинки, два готелі, ресторан та 34 транспортні засоби. Рятувальні роботи на місці удару вже завершено.