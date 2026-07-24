Зеленський пояснив, що США отримують в обмін на підтримку України

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки підтримці України Сполучені Штати вже отримали унікальний досвід сучасної війни, за який не заплатили життями своїх громадян. Він також назвав угоду щодо дронів взаємовигідною та повідомив, що у США побудують великий завод.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю, яке опублікувала наближена до Дональда Трампа американська блогерка Лора Лумер.

За словами Зеленського, Америка отримала весь досвід нинішньої війни. Він зазначив, що американські генерали вже усвідомили цінність цього досвіду.

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“Америка отримала досвід. Увесь досвід цієї війни. Америка отримала ексклюзивний досвід, не заплативши за нього життями. Заплатили ми”, — заявив Зеленський.

Президент додав, що без українського досвіду Сполученим Штатам могло б знадобитися від 10 до 20 років, щоб досягти нинішнього рівня. За його словами, таким чином Америка отримала абсолютно унікальні знання.

Окремо Зеленський розповів про угоду між Україною та США у сфері безпілотників.

“Наша угода щодо дронів — взаємовигідна. Ми побудуємо великий завод у Сполучених Штатах”, — сказав він.

Зеленський також повідомив, що українські дрони вже мають дальність понад 3000 кілометрів. За його словами, цього року вона сягне 4000 кілометрів, а наступного року становитиме від 5000 до 10 000 кілометрів.