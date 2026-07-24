“Трамп почав довіряти мені”: Зеленський розповів Лорі Лумер про перелом у відносинах із президентом США

Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом у Ватикані переломним моментом у їхніх відносинах. За його словами, під час особистої розмови без сторонніх вони змінили свої взаємини за 15–20 хвилин.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю, яке опублікувала наближена до Дональда Трампа американська блогерка Лора Лумер.

“Я думаю, це історичний момент, тому що ми змінили наші відносини за 15–20 хвилин”, — сказав президент.

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Зеленський зазначив, що під час розмови поруч із ними нікого не було і вони залишалися вдвох.

Президент України додав, що був радий почути Трампа та сподівається, що американський лідер також почув його.

“Президент Трамп почав намагатися довіряти мені, і це важливо. Я думаю, це ключ”, — заявив Зеленський.