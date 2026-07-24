“Мадяр” занурює окупантів у Криму в темряву: мінус 17 енерговузлів за 48 годин

23 та 24 липня Сили безпілотних систем уразили 19 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях. 17 цілей розташовані в Криму, ще дві — у Донецькій області.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.
Під удари потрапили електропідстанції в Ялті, Гурзуфі, Феодосії, Євпаторії, Судаку та інших населених пунктах. Загальна кількість енергетичних цілей, уражених у межах операції з 1 до 24 липня, сягнула 136.
У переліку уражених з 23 по 24 липня об’єктів:
- електропідстанція ПС 110 кВ “Малоріченське” в Криму;
- ПС 110/35 кВ “Приморський” у селищі Приморський;
- ПС 110/10 кВ “Гурзуф” у Гурзуфі;
- ПС 110 кВ “Насосна-16” у Васильковому;
- ПС 110 кВ “Восход” у Феодосії;
- ПС 110 кВ “Олексіївка” в Олексіївці;
- ПС 110 кВ “Веселе” у Веселому;
- ПС 110 кВ “Холодильник” у Євпаторії;
- ПС 110 кВ “Гаспра” у Гаспрі;
- ПС 110 кВ “Крайнє” у Крайньому;
- ПС 110 кВ «Скворцово» у Скворцовому;
- ПС 110/10 кВ “Ближні Камиші” у Феодосії;
- ПС 110 кВ “Глібівка” у Внуковому;
- ПС 110 кВ “Коктебель” у Щебетівці;
- ПС 110 кВ “Берегове” у Молочному;
- ПС 110 кВ “Судак” у Судаку;
- ПС 110/10 кВ “Ялта” в Ялті.
Ще дві електропідстанції були уражені в населених пунктах Кременівка та Дружба Донецької області.