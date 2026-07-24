“Мадяр” занурює окупантів у Криму в темряву: мінус 17 енерговузлів за 48 годин

23 та 24 липня Сили безпілотних систем уразили 19 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях. 17 цілей розташовані в Криму, ще дві — у Донецькій області.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Під удари потрапили електропідстанції в Ялті, Гурзуфі, Феодосії, Євпаторії, Судаку та інших населених пунктах. Загальна кількість енергетичних цілей, уражених у межах операції з 1 до 24 липня, сягнула 136.

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У переліку уражених з 23 по 24 липня об’єктів:

електропідстанція ПС 110 кВ “Малоріченське” в Криму;

ПС 110/35 кВ “Приморський” у селищі Приморський;

ПС 110/10 кВ “Гурзуф” у Гурзуфі;

ПС 110 кВ “Насосна-16” у Васильковому;

ПС 110 кВ “Восход” у Феодосії;

ПС 110 кВ “Олексіївка” в Олексіївці;

ПС 110 кВ “Веселе” у Веселому;

ПС 110 кВ “Холодильник” у Євпаторії;

ПС 110 кВ “Гаспра” у Гаспрі;

ПС 110 кВ “Крайнє” у Крайньому;

ПС 110 кВ «Скворцово» у Скворцовому;

ПС 110/10 кВ “Ближні Камиші” у Феодосії;

ПС 110 кВ “Глібівка” у Внуковому;

ПС 110 кВ “Коктебель” у Щебетівці;

ПС 110 кВ “Берегове” у Молочному;

ПС 110 кВ “Судак” у Судаку;

ПС 110/10 кВ “Ялта” в Ялті.

Ще дві електропідстанції були уражені в населених пунктах Кременівка та Дружба Донецької області.