        Події

        “Мадяр” занурює окупантів у Криму в темряву: мінус 17 енерговузлів за 48 годин

        Галина Шподарева
        24 Липня 2026 16:03
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        Пожежа на електропідстанції в Криму / Скриншот
        Пожежа на електропідстанції в Криму / Скриншот

        23 та 24 липня Сили безпілотних систем уразили 19 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях. 17 цілей розташовані в Криму, ще дві — у Донецькій області.

        Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

        Під удари потрапили електропідстанції в Ялті, Гурзуфі, Феодосії, Євпаторії, Судаку та інших населених пунктах. Загальна кількість енергетичних цілей, уражених у межах операції з 1 до 24 липня, сягнула 136.

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        У переліку уражених з 23 по 24 липня об’єктів:

        • електропідстанція ПС 110 кВ “Малоріченське” в Криму;
        • ПС 110/35 кВ “Приморський” у селищі Приморський;
        • ПС 110/10 кВ “Гурзуф” у Гурзуфі;
        • ПС 110 кВ “Насосна-16” у Васильковому;
        • ПС 110 кВ “Восход” у Феодосії;
        • ПС 110 кВ “Олексіївка” в Олексіївці;
        • ПС 110 кВ “Веселе” у Веселому;
        • ПС 110 кВ “Холодильник” у Євпаторії;
        • ПС 110 кВ “Гаспра” у Гаспрі;
        • ПС 110 кВ “Крайнє” у Крайньому;
        • ПС 110 кВ «Скворцово» у Скворцовому;
        • ПС 110/10 кВ “Ближні Камиші” у Феодосії;
        • ПС 110 кВ “Глібівка” у Внуковому;
        • ПС 110 кВ “Коктебель” у Щебетівці;
        • ПС 110 кВ “Берегове” у Молочному;
        • ПС 110 кВ “Судак” у Судаку;
        • ПС 110/10 кВ “Ялта” в Ялті.

        Ще дві електропідстанції були уражені в населених пунктах Кременівка та Дружба Донецької області.


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