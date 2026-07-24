Удар по виставці озброєння на Київщині: загиблих вже десятеро, розпочато розслідування щодо організаторів

Унаслідок російського ракетного удару по Київській області загинули десятеро людей, ще близько 100 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці також перевірять можливе неналежне виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За фактом російського удару Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

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Водночас розпочато ще одне кримінальне провадження — за ч. 3 ст. 367 КК України. Воно стосується можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

“Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану”, — йдеться в повідомленні.