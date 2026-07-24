Схема на 295 млн грн у Федерації футболу: затриманого у Словаччині українського експосадовця готують до екстрадиції

У Братиславі затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого розшукували українські правоохоронці. Він організував схему виведення майже 295 млн гривень через підконтрольні комерційні структури.

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Ім’я затриманого правоохоронці не називають. За даними ЗМІ, йдеться про експрезидента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

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За даними слідства, затриманий організував схему виведення майже 295 млн гривень коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері.

Унаслідок цього гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Офіс генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції затриманого.

“Мною скеровано до компетентних органів Словацької Республіки лист про намір звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту”, — написав Кравченко.