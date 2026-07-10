Посадовця ДПСУ підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн гривень

Колишньому заступнику начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби, який нині працює заступником начальника Східного регіонального управління, повідомили про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, він набув активів на понад 11 млн гривень, законність походження яких не підтверджена.

Про це повідомили у НАБУ.

За версією слідства, необґрунтовані активи посадовець набув упродовж 2023-2024 років.

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Частину коштів, як вважають правоохоронці, використали для придбання автомобіля Toyota RAV4. Решту готівки детективи НАБУ виявили під час обшуку за місцем проживання підозрюваного.

Дії посадовця кваліфікували за статтею про незаконне збагачення.

У НАБУ нагадали, що в січні 2026 року разом із САП викрили групу осіб, яких підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Досудове розслідування триває.