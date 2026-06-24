Понад 540 тис. доларів на рахунку в Австрії: ДБР взялося за родичку ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

ДБР повідомило про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України в Хмельницькому. Родичка колишньої очільниці Хмельницької МСЕК не задекларувала рахунок в Австрії та понад 19,5 млн грн активів.

Про це повідомили в ДБР.

Правоохоронці не називають імені підозрюваної. За даними ЗМІ, йдеться про Катерину Крупу — невістку колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Посадовиці інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації.

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За даними слідства, у вересні 2022 року жінка відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тис. доларів двома платежами. Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися.

Загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 млн гривень.

Наразі працівники ДБР перевіряють походження цих коштів, а також можливу причетність фігурантки до інших протиправних схем.

У ДБР зазначили, що підозрювана вже не обіймає посаду в системі Міністерства юстиції України. Колишній посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України — умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.