        Суспільство

        Україну прогріє до +32°, але захід накриють грози, град і шквали: прогноз на 27 липня

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 21:03
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        Ілюстративне фото: ШІ
        Ілюстративне фото: ШІ

        У понеділок, 27 липня, на більшій частині України очікується суха й спекотна погода з температурою до +32°. Водночас у західних областях прогнозують грози, місцями значні дощі, град і шквальний вітер.

        Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.

        Де очікується негода

        На більшій частині території країни опадів не прогнозують. Однак удень у західних областях пройдуть помірні дощі, місцями вони можуть бути значними.

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        Також синоптики попереджають про грози. В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

        Температура повітря

        Уночі температура по Україні становитиме від +13° до +18°. Удень повітря прогріється до +27…+32°.

        На крайньому заході через дощі та грози буде прохолодніше — від +21° до +26°.

        За прогнозом Укргідрометцентру, вже 28 липня короткочасні дощі та грози поширяться на більшість областей України. У центральних регіонах, а вдень також на Сумщині й Харківщині, місцями очікуються значні дощі.


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