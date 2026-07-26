Україну прогріє до +32°, але захід накриють грози, град і шквали: прогноз на 27 липня

У понеділок, 27 липня, на більшій частині України очікується суха й спекотна погода з температурою до +32°. Водночас у західних областях прогнозують грози, місцями значні дощі, град і шквальний вітер.
Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.
Де очікується негода
На більшій частині території країни опадів не прогнозують. Однак удень у західних областях пройдуть помірні дощі, місцями вони можуть бути значними.
Також синоптики попереджають про грози. В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.
Температура повітря
Уночі температура по Україні становитиме від +13° до +18°. Удень повітря прогріється до +27…+32°.
На крайньому заході через дощі та грози буде прохолодніше — від +21° до +26°.
За прогнозом Укргідрометцентру, вже 28 липня короткочасні дощі та грози поширяться на більшість областей України. У центральних регіонах, а вдень також на Сумщині й Харківщині, місцями очікуються значні дощі.