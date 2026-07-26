Ізраїльський удар у Газі ліквідував керівника служби внутрішньої безпеки ХАМАС

У центральній частині сектора Гази внаслідок ізраїльського авіаудару загинули високопоставлений представник підконтрольної ХАМАС служби внутрішньої безпеки та його соратник. Їхній автомобіль атакували в районі Дейр-ель-Балаха.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на медиків і представників поліції.

Внаслідок удару загинули полковник Ваель ель-Ледаві, який очолював службу внутрішньої безпеки в центральній частині Гази, та майор Рамез Абу Зраїк. Їхню загибель також підтвердило підконтрольне ХАМАС міністерство внутрішніх справ.

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В армії Ізраїлю заявили, що завдали удару по бойовику ХАМАС, однак не навели додаткових подробиць.

За останні місяці Ізраїль ліквідував десятки представників поліції, підконтрольної ХАМАС, зокрема високопоставлених посадовців. Ізраїльська сторона стверджує, що багато з них були членами збройного крила угруповання та становили безпосередню загрозу.

ХАМАС натомість заявляє, що удари по поліції та її штабах мають на меті посіяти хаос у секторі Гази і порушують перемир’я, укладене за посередництва США в жовтні.

За даними органів охорони здоров’я Гази, після набуття чинності перемир’ям унаслідок ізраїльських атак загинули понад 1190 палестинців, переважно цивільних. ХАМАС зазвичай не розкриває власні втрати.

Перемир’я зупинило повномасштабні бойові дії, однак майже щоденні ізраїльські удари тривають. За цей самий період у Газі загинули четверо ізраїльських військових.

За оцінками Reuters, Ізраїль фактично контролює близько 64% території сектора Гази. Майже все двомільйонне населення анклаву зараз зосереджене на вузькій прибережній смузі, переважно в тимчасових наметах або пошкоджених будівлях.