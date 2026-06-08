Ізраїль уперше після перемир’я вдарив по енергетичному об’єкту в Ірані, Тегеран заявив про відповідь

Ізраїль завдав удару по нафтохімічному комплексу Махшахр на південному заході Ірану та атакував інші військові цілі в країні. У відповідь Тегеран заявив про ракетний удар по енергетичному об’єкту в ізраїльській Хайфі.

Ізраїльські військові підтвердили удар по нафтохімічному комплексу Махшахр на південному заході Ірану, а також по інших військових цілях на заході та в центрі країни, повідомляє Reuters.

Це перша атака на енергетичний об’єкт в Ірані з моменту набуття чинності перемир’я між Тегераном і Вашингтоном 8 квітня.

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Після ізраїльських ударів іранські державні ЗМІ повідомили про евакуацію спеціальної нафтохімічної економічної зони Махшахра. Також було призупинено польоти з тегеранського аеропорту Мехрабад.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що у відповідь завдав ракетного удару по аналогічному нафтохімічному підприємству в ізраїльській Хайфі. В Ірані назвали ізраїльську атаку «американо-ізраїльською» та заявили, що удари по енергетичних і цивільних об’єктах можуть мати наслідки для світової економіки.

Крім того, КВІР повідомив про атаки на ізраїльські авіабази Неватім і Тель-Ноф у відповідь на удари по радарних об’єктах на території Ірану.

На тлі загострення єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про намір заборонити ізраїльське судноплавство в Червоному морі. Вони також оголосили про ракетний обстріл цілей у районі Яффи. Ізраїльська армія повідомила, що задіяла системи протиповітряної оборони для перехоплення ракети, випущеної з Ємену. Постраждалих не було.

Ескалація сталася після того, як Іран у неділю випустив ракети по Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари по цілях у Лівані. За даними Axios, президент США Дональд Трамп раніше закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу утриматися від атак на Ліван.

Попри нові бойові дії, Трамп заявив, що вони не вплинуть на мирні переговори його адміністрації з Тегераном щодо завершення ширшого конфлікту.

На тлі нової ескалації ціни на нафту різко зросли. Вартість Brent піднялася на $4,42, або на 4,47%, до $97,15 за барель, тоді як американська нафта WTI подорожчала на $4,07, або на 4,5%, до $94,61 за барель. За даними Reuters, інвестори побоюються подальшого розширення конфлікту та ризиків для постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку.