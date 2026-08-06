WP: Трамп влаштував Гегсету рознос через спустошені ракетні арсенали США

Президент США Дональд Трамп вимагає від міністра оборони Піта Гегсета пояснити, чому його належним чином не попередили про критичне виснаження запасів ракет. Нестача далекобійних боєприпасів і перехоплювачів уже обмежує військові можливості США щодо Ірану та ускладнює поповнення української ППО.

Про це пише The Washington Post із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом розмови.

За їхніми словами, суперечка сталася минулої п’ятниці на полях засідання уряду в Кемп-Девіді. Трамп заявив Гегсету, що вважав проблему з боєприпасами вже розв’язаною, та зажадав пояснень щодо стану американських арсеналів.

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Особливо гострою є нестача далекобійних керованих ракет і перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Один зі співрозмовників видання стверджує, що саме дефіцит боєприпасів став однією з причин, через які Трамп останнім часом відмовився від нових масштабних ударів по Ірану.

На початку тижня президент США заявив, що наказав підготувати, а потім скасував “найбільшу атаку з часів Другої світової війни” на тлі повідомлень про можливі нові переговори щодо Ормузької протоки.

За перший місяць бойових дій американські військові застосували понад 850 крилатих ракет Tomahawk, більш як тисячу перехоплювачів Patriot і THAAD, а також понад 1300 тактичних балістичних ракет ATACMS.

Дефіцит оборонних ракет також змусив США змінити підхід до перехоплення повітряних цілей. Перед застосуванням боєприпасів військові тепер ретельніше оцінюють напрямок польоту загрози та можливі наслідки її влучання.

Під час розмови з Трампом Гегсет заперечував свою відповідальність і звинуватив заступника міністра оборони Стівена Файнберга в тому, що той не забезпечив належного інформування президента про стан запасів.

Розмова продемонструвала зростання невдоволення Трампа роботою глави Пентагону. Гегсет був одним із головних прихильників військової операції проти Ірану та переконував президента, що вона буде швидкою і відносно легкою.

Війна триває вже понад п’ять місяців. За цей час загинули 18 американських військовослужбовців, сотні дістали поранення, а США та Іран опинилися у глухому куті.

До початку операції американське військове керівництво попереджало Трампа, що наявних запасів недостатньо для тривалого конфлікту. Від 28 лютого до 7 квітня США атакували понад 13 тисяч цілей в Ірані та перехопили більш як 8500 іранських ракет або безпілотників.

Улітку 2025 року Сполучені Штати вже витратили понад чверть усіх запасів перехоплювачів THAAD під час 12-денної війни Ізраїлю з Іраном та операції проти іранських ядерних об’єктів. Нинішні бойові дії ще більше загострили дефіцит.

Гегсет, Файнберг і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн попросили Конгрес виділити додаткові 67 млрд доларів на покриття витрат війни та поповнення запасів. Однак республіканці в Сенаті ще не погодили порядок розгляду цього пакета.

Адміністрація також запропонувала рекордний оборонний бюджет у 1,5 трлн доларів, який передбачає десятки мільярдів на виробництво ракет. Пропозиція застрягла в Конгресі через заперечення демократів проти настільки значного збільшення витрат.

Білий дім і Пентагон заперечили як саму суперечку, так і твердження про виснаження запасів. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала матеріал “на 100% фейковою новиною” та заявила, що Трамп повністю довіряє Гегсету.

Речник Пентагону Шон Парнелл також заявив, що Гегсет не вводив нікого в оману щодо запасів боєприпасів і не перекладав відповідальність на Файнберга.