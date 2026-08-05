Залишився один день сильної спеки

У четвер, 6 серпня, в Україні очікується останній день тотальної сильної спеки. Уже з п’ятниці температура почне поступово знижуватися, а до 9 серпня спека залишить і південні області.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 6 серпня наприкінці дня локальні дощі можливі у західних і північних областях, а також на Вінниччині.

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Із 7 серпня спека почне спадати на заході України. Там температура повітря становитиме +24…+29°.

На решті території країни у п’ятницю ще збережеться сильна спека — від +30° до +39°. Водночас синоптикиня зазначила, що надалі надходитиме свіже повітря.

У суботу, 8 серпня, спека послабне у більшості областей України. Наступного дня, 9 серпня, вона відступить і з півдня країни.

У Києві 6 серпня прогнозують +37…+39° і переважно суху погоду. Імовірність дощу з’явиться лише ввечері.

У п’ятницю, 7 серпня, у столиці ще буде спекотно, однак грозові дощі почнуть знижувати температуру.

Діденко попередила, що у Києві можливі сильні зливи та шквали. Різка зміна погоди також може впливати на самопочуття людей, зокрема спричиняти коливання артеріального тиску та мігрені.

Уже 8 серпня температура у столиці знизиться до +25…+27°.

Синоптикиня також зазначила, що в умовах надзвичайної спеки можуть виникати внутрішньомасові опади. Через інтенсивне випаровування атмосфера не завжди утримує вологу, тому дощ іноді може початися навіть без попереднього прогнозу.

За її словами, під час пожеж, спричинених російськими обстрілами, дощ і вітер допомагають очищувати повітря та розсіювати забруднення.