Нічого нового: у четвер температура до +38°

У четвер, 6 серпня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Удень температура повітря підніметься до +35…+38°.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Уночі температура по країні становитиме +20…+25°. Опадів синоптики не прогнозують.
Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.
У Київській області також очікується суха та спекотна погода. Уночі температура становитиме +20…+25°, а вдень прогнозують сильну спеку — +35…+38°.
У Києві вночі буде +23…+25°, удень повітря прогріється до +35…+37°.
Вітер у столиці та області буде змінних напрямків, 3–8 м/с.