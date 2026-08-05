        Суспільство

        Нічого нового: у четвер температура до +38°

        Віктор Алєксєєв
        5 Серпня 2026 16:31
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        Харків. На Основі / Фото: Facebook Сергій Козлов
        Харків. На Основі / Фото: Facebook Сергій Козлов

        У четвер, 6 серпня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Удень температура повітря підніметься до +35…+38°.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        Уночі температура по країні становитиме +20…+25°. Опадів синоптики не прогнозують.

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        Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

        У Київській області також очікується суха та спекотна погода. Уночі температура становитиме +20…+25°, а вдень прогнозують сильну спеку — +35…+38°.

        У Києві вночі буде +23…+25°, удень повітря прогріється до +35…+37°.

        Вітер у столиці та області буде змінних напрямків, 3–8 м/с.


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