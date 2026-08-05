Нічого нового: у четвер температура до +38°

Директор ФБР заявив про нові партнерства з Китаєм і Росією

NYT: Як війна в Україні перетворилася на боротьбу за небо

Вітер у столиці та області буде змінних напрямків, 3–8 м/с.

У Києві вночі буде +23…+25°, удень повітря прогріється до +35…+37°.

У Київській області також очікується суха та спекотна погода. Уночі температура становитиме +20…+25°, а вдень прогнозують сильну спеку — +35…+38°.

У четвер, 6 серпня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Удень температура повітря підніметься до +35…+38°.