Директор ФБР заявив про нові партнерства з Китаєм і Росією

Директор ФБР Каш Патель заявив, що відомство налагодило нові партнерства з правоохоронними органами Китаю та Росії. Співпраця стосується боротьби з торгівлею фентанілом, кібершахрайством, сексуальною експлуатацією дітей та іншими транснаціональними злочинами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на ексклюзивні інтерв’ю з Пателем і представниками ФБР.

За словами директора ФБР, партнерства з так званими нетрадиційними партнерами є вибірковими та обмежуються окремими видами злочинів, зокрема міжнародними мережами поширення матеріалів із сексуальним насильством над дітьми та центрами кібершахрайства, жертвами яких стають американці.

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У межах співпраці представники китайських правоохоронних органів відвідували США, а агенти ФБР їздили до Китаю для спільної роботи над справами та обміну розвідувальною інформацією. Сторони також проводили спільні рейди й затримання.

Наприкінці липня Патель повернувся з поїздки до Пекіна. За словами представників ФБР, на жовтень попередньо запланований аналогічний візит до Росії.

Спільні операції з Китаєм

Патель розповів, що співпраця з Китаєм розвивається у межах чотирьох робочих груп: протидії кібершахрайству, злочинам проти дітей, наркотрафіку та розшуку втікачів.

Представники Міністерства громадської безпеки Китаю регулярно приїжджають до установ ФБР у США для обміну розвідувальною та слідчою інформацією. Наступного місяця американські агенти вирушають до Китаю.

«Вони щомісяця надсилають сюди своїх співробітників робочого рівня, а наступного місяця ми їдемо туди. Вони спілкуються з нами щодня, чого раніше також ніколи не було», — заявив Патель.

У травні ФБР, Міністерство громадської безпеки Китаю та поліція Дубая провели операцію Sand Dollar проти центру кібершахрайства в Дубаї. За даними ФБР, у результаті затримали 300 людей, вилучили 300 млн доларів і звільнили тисячі працівників, які стали жертвами торгівлі людьми.

Щонайменше одного підозрюваного, який перебував у Китаї та обвинувачувався у тяжких насильницьких злочинах, передали Сполученим Штатам.

Внутрішня записка ФБР, з якою ознайомилося Reuters, також пов’язує співпрацю з китайською стороною з кількома операціями проти фармацевтичних компаній Китаю.

Унаслідок цих операцій заарештували дев’ятьох людей, закрили два хімічні виробництва і три пов’язані з ними сайти, а також вилучили прекурсори фентанілу, які, ймовірно, призначалися для відправлення до США.

У червні китайські правоохоронці та відділення ФБР в Омасі провели операцію проти міжнародної мережі поширення матеріалів із сексуальним насильством над дітьми. За даними ФБР, було затримано 16 підозрюваних.

У спецслужбах побоюються ризиків

Нова співпраця стала суттєвим відходом від попередньої політики США, які тривалий час розглядали Китай і Росію передусім як джерела шпигунства та транснаціональної злочинності.

Ініціатива викликала занепокоєння у контррозвідувальній спільноті через ризики обміну чутливою інформацією з авторитарними державами, які намагаються послабити США в економічній і військовій сферах.

Колишній керівний співробітник ФБР Джефф Крокер заявив, що китайські та російські агенти можуть використати доступ до американських установ для проникнення до них.

«Китай і Росія — наші вороги, і крапка. Вони активно намагаються завдати шкоди нашій країні фізично, економічно та у військовому плані», — сказав він.

Патель визнав, що Китай і Росія залишаються противниками США з багатьох питань, однак наголосив, що ризиками можна управляти.

За його словами, усіх іноземних відвідувачів об’єктів ФБР перевіряють, а для них застосовують контррозвідувальні заходи, зокрема електронне та фізичне спостереження.

Водночас Патель наголосив, що нові партнерства не замінять традиційних союзників США, зокрема розвідувальний альянс «П’ять очей», до якого входять Канада, Австралія, Велика Британія та Нова Зеландія.

Співпраця з Росією

Патель заявив, що ФБР уже протягом кількох місяців непублічно співпрацює з Росією у справах проти насильницьких злочинних угруповань.

«Такі речі не відбуваються за одну ніч. Ми працюємо над цим уже 15 місяців», — сказав директор ФБР.

Кремль і посольство Росії у Вашингтоні не відповіли на запити Reuters про коментар.

Патель зазначив, що модель співпраці, яку ФБР використовує з Китаєм і Росією, у майбутньому може бути застосована і до інших держав із урахуванням особливостей кожної країни.