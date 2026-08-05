На станції “Квітнева” на Київщині під час атаки РФ загинули восьмеро людей, які чекали на потяг

У ніч проти 5 серпня на станції “Квітнева” у Броварському районі внаслідок російського ракетного удару загинули восьмеро людей, які чекали на потяг. Ще 12 людей ушпиталили.

Про це повідомив голова Броварської РДА Віталій Бігун в ефірі телемарафону.

За його словами, потяг уночі затримався і не прибув на станцію вчасно. Люди перебували на платформі під час ракетного удару.

Реклама

Реклама

Унаслідок обстрілу на станції загинули восьмеро людей. Ще 12 постраждалих доправили до лікарень.

Також у Броварському районі окупанти атакували логістичні компанії на п’яти локаціях, зокрема Fozzy Food, пошкоджено житлові будинки.

Раніше в “Укрзалізниці” повідомляли про загиблих на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів, проте кількість жертв не уточнювали.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія атакувала Україну 28 ракетами та 115 БпЛА. Жодну з ракет збити не вдалося. Основним напрямком удару була Київщина. Загалом унаслідок атаки загинули 17 людей.