До Місяця наближається уламок ракети SpaceX розміром із п’ятиповерхівку: коли відбудеться зіткнення

Сьогодні вранці, 5 серпня, відпрацьований верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX має врізатися в Місяць. Об’єкт масою близько чотирьох тонн рухатиметься зі швидкістю приблизно 2,43 кілометра на секунду.

Про це свідчать розрахунки астронома Білла Грея та науковців, які підготували план спостереження за майбутнім зіткненням.

Очікується, що удар відбудеться приблизно о 06:35 за Гринвічем — о 09:35 за київським часом. Місце падіння розташоване поблизу кратера Ейнштейна на освітленій ділянці Місяця біля його краю, видимого із Землі.

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Йдеться про ступінь із позначенням 2025-010D, який залишився в космосі після запуску 15 січня 2025 року. Тоді Falcon 9 відправила до Місяця посадкові апарати Blue Ghost і Hakuto-R Resilience. Після виконання основного завдання ступінь залишився на витягнутій навколоземній орбіті, що перетинала орбіту Місяця.

Розміри об’єкта порівнюють із п’ятиповерховим будинком: довжина ступеня становить близько 14 метрів, а його масу оцінюють приблизно у 3,9–4 тисячі кілограмів. Небезпеки для Землі зіткнення не становить.

Астрономи очікують, що під час удару може виникнути короткий спалах і хмара місячного пилу та уламків. Оскільки падіння відбудеться на освітленій поверхні, побачити його буде складно, однак спостереження планують проводити професійні та аматорські обсерваторії.

Розрахунки розміру майбутнього кратера різняться. Ранні оцінки передбачали заглиблення діаметром понад 17 метрів, тоді як новіше дослідження допускає утворення кратера приблизно 40 метрів завширшки. Точні параметри можна буде встановити лише після зіткнення та подальших спостережень за місцем падіння.

Для науковців ця подія стане можливістю дослідити утворення кратерів, рух пилу після удару та наслідки падіння штучних космічних об’єктів на поверхню Місяця. Водночас зіткнення знову привертає увагу до проблеми уламків техніки, які залишаються між Землею та Місяцем після космічних запусків.