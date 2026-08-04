        Суспільство

        Розпечене повітря не відступає: до +38° і без дощів

        Віктор Алєксєєв
        4 Серпня 2026 21:59
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        Київ, ранок на Оболонській набережній / Фото: Facebook Ніна Петрович
        Київ, ранок на Оболонській набережній / Фото: Facebook Ніна Петрович

        У середу, 5 серпня, в Україні збережеться суха й спекотна погода. У більшості областей температура вдень підніметься до +35…+38°.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        Синоптичну ситуацію й надалі визначатимуть антициклон і сухе розпечене повітря у верхніх шарах атмосфери. Опадів не прогнозують.

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        Уночі температура повітря становитиме +18…+23°. Удень у більшості регіонів очікується сильна спека — від +35° до +38°.

        Дещо прохолодніше буде на сході та північному сході України, де стовпчики термометрів покажуть +30…+34°.

        Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

        У Київській області вночі прогнозують +18…+23°, удень — +35…+38°. У Києві температура вночі становитиме +21…+23°, а вдень повітря прогріється до +35°.


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