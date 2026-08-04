Чому De’Longhi не готує смачний капучино: помилки, які псують напій

Навіть дорога кавомашина De’Longhi не гарантує смачного капучино. Якщо напій виходить водянистим, гірким, недостатньо гарячим або зовсім не схожим на каву з улюбленої кав’ярні, проблема найчастіше не в техніці.

На смак капучино впливають вода, зерно, молоко, пропорції, температура чашки, а в ріжкових моделях — також помел, темперування та стан портафільтра.

Правильна вода

Кава майже повністю складається з води, тому її якість безпосередньо впливає на смак напою.

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Воду з-під крана в Україні краще не використовувати без додаткової фільтрації. Вона може мати сторонній запах, надмірну жорсткість або домішки, які погіршують смак кави та сприяють утворенню накипу в машині.

Для De’Longhi підійде питна вода з бювету, бутильована вода з супермаркету або вода після якісної системи фільтрації. Водночас надто мінералізована або повністю демінералізована вода також може негативно впливати на смак.

Кава — свіжа і в зернах

Для кавомашини варто обирати свіжообсмажену зернову каву. Для м’якого й ароматного капучино найкраще починати зі стовідсоткової арабіки середнього обсмаження.

Робуста також використовується у зернових сумішах: вона додає напою міцності, гіркоти та щільнішої крема. Водночас напис crema на пакованні сам по собі не гарантує високої якості кави.

Після відкриття паковання зерно краще зберігати в герметичній непрозорій ємності та не засипати в бункер машини надто велику кількість.

Темпер має відповідати кошику

У ріжкових кавомашинах важливо не лише правильно змолоти каву, а й рівномірно утрамбувати її в кошику портафільтра.

Темпер має відповідати діаметру кошика. Якщо він замалий, по краях залишатимуться неутрамбовані ділянки, через які вода проходитиме швидше. У результаті еспресо може вийти слабким, водянистим або нерівномірно екстрагованим.

Перед темперуванням каву потрібно рівномірно розподілити в кошику. Натиск має бути прямим і стабільним, без перекосу. Не потрібно тиснути з усієї сили: значно важливіше сформувати рівну горизонтальну поверхню.

Після темперування не варто стукати темпером по портафільтру — це може порушити сформовану кавову таблетку.

Як доглядати за портафільтром

Портафільтр потрібно очищати після кожного приготування кави. Використану таблетку слід одразу вибити, а кошик і внутрішню частину ріжка промити гарячою водою.

Особливу увагу варто приділяти отворам кошика: залишки кавових масел поступово накопичуються, погіршують проходження води та додають напою неприємної гіркоти.

Наприкінці дня портафільтр і кошик бажано ретельно вимити без агресивних ароматизованих засобів. Періодично їх можна замочувати у спеціальному засобі для видалення кавових масел, дотримуючись інструкції виробника.

Не слід залишати використану каву в портафільтрі на кілька годин. Також важливо регулярно протирати місце встановлення ріжка та очищати ущільнювач від частинок меленої кави.

Перед приготуванням еспресо портафільтр бажано прогріти, встановивши його в гарячу кавомашину або коротко пропустивши через нього воду.

Яке молоко обрати

Для стабільної молочної піни найзручніше використовувати холодне ультрапастеризоване молоко. Воно довше зберігається і зазвичай дає передбачуваний результат у капучинаторах.

На наш погляд, серед доступних в Україні варіантів добре підходять «Галичина», «Ферма» та продукція Lactalis — зокрема «Бурьонка» і «Селянське».

Важливий не лише бренд, а й склад. Для густої та еластичної піни краще обирати молоко з достатнім вмістом білка. Перед використанням воно має бути добре охолодженим.

Навіщо потрібен пітчер для молока

Для ручного збивання молока потрібен металевий пітчер. Найзручніше починати з невеликої моделі об’ємом близько 350 мл — у ній простіше контролювати температуру та утворення піни для однієї чашки капучино.

Пітчер не варто наповнювати доверху. Зазвичай достатньо налити молоко приблизно до початку носика, залишивши місце для збільшення його об’єму.

Під час збивання потрібно спочатку додати молоку трохи повітря, а потім створити всередині пітчера рівномірне обертання. Правильна піна має бути блискучою, однорідною та нагадувати за консистенцією рідку фарбу, без великих бульбашок.

Після кожного використання парову трубку потрібно відразу протерти вологою серветкою та коротко продути парою. Засохле молоко не лише складніше видалити — воно може забити отвори й погіршити роботу капучинатора.

Сам пітчер також потрібно одразу промивати. Залишки молока швидко засихають і можуть впливати на смак наступного напою.

Не переборщіть із молоком

Одна з найпоширеніших причин несмачного капучино — неправильна пропорція кави та молока. Якщо молока надто багато, смак еспресо просто губиться.

Навчатися зручніше на великих чашках. Спочатку приготуйте два еспресо, а потім додавайте збите молоко до бажаної міцності. Так легше зрозуміти, яка пропорція підходить саме вам.

Коли знайдете потрібний баланс, можна переходити до менших порцій і точнішого налаштування рецепта.

Підігрівайте чашки

Холодна керамічна чашка швидко забирає тепло в напою. Через це навіть правильно приготований капучино може здаватися недостатньо гарячим.

Чашку можна попередньо обдати окропом, трохи покрутити воду всередині та вилити її перед приготуванням напою.

Інший варіант — наповнити чашку водою та поставити приблизно на хвилину в мікрохвильову піч, якщо посуд підходить для такого використання. Після цього воду потрібно вилити, а чашку витерти.

Головний секрет — практика

Універсального рецепта капучино не існує. Потрібно експериментувати з помелом, кількістю кави, силою темперування, температурою молока, його об’ємом і налаштуваннями кавомашини.

Досвід, навички й знову досвід — саме так De’Longhi починає готувати напій, який справді подобається власнику.

І тоді буде смачно.