Fire Point почала інтегрувати європейські технології в українську систему ПРО Freyja — Reuters

Український виробник дронів і ракет Fire Point домовився з понад десятком європейських оборонних компаній про постачання радарів, систем наведення та інших компонентів для проєкту протиракетної оборони Freyja. Компанія вже розпочала інтеграцію обладнання в єдину систему.

Про це пише Reuters із посиланням на генеральну директорку Fire Point Ірину Терех.

Проєкт створюють для перехоплення російських балістичних ракет. Офіційно його запустили минулого місяця в Парижі за участі десяти урядів і 12 оборонних компаній, серед яких Eurosam, Leonardo, Thales і Saab.

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За словами Терех, до проєкту вже долучилися 13 промислових партнерів, а основні домовленості практично завершені. Перше успішне перехоплення балістичної ракети Fire Point планує здійснити до середини 2027 року.

Основою системи стане ракета-перехоплювач FP7.X — швидша версія балістичної ракети FP7. Нині компанія поєднує її із системами наведення, оглядовими та супровідними радарами.

Норвезька компанія Kongsberg працює над командним центром, який має об’єднати всі компоненти системи. Німецька Diehl Defence підтвердила переговори з Fire Point, однак не розкрила подробиць співпраці.

Fire Point прагне знизити вартість одного перехоплювача до менш ніж одного мільйона євро. Це приблизно в чотири-шість разів дешевше за ракету для американської системи Patriot.

«Ми намагаємося вмістити програму, яка зазвичай триває 20 або 30 років, у кілька років», — сказала Терех.

За її словами, Fire Point уже провела щонайменше п’ять випробувань ракети-перехоплювача. Система матиме відкриту архітектуру, що дозволить замінювати окремі компоненти, зокрема радари різних виробників.

Кількість промислових партнерів у майбутньому може зрости приблизно до 20, що дозволить наростити виробничі потужності. Компанія також веде переговори з українськими державними виробниками ракет.

Передбачається, що одна пускова установка Freyja матиме від чотирьох до шести ракет. Мінімально життєздатним результатом проєкту вважатиметься успішне перехоплення балістичної ракети.

Fire Point паралельно завершує розробку ударної версії FP7 для ураження наземних цілей. Вона пройшла близько 15 випробувальних запусків і нині перебуває на сертифікації в Міністерстві оборони України.

Перше бойове застосування FP7 компанія очікує на початку осені, а більшої балістичної ракети FP9, яка, за заявою виробника, зможе досягати Москви, — наприкінці осені.

Крім того, Fire Point розробляє власний двигун для крилатої ракети FP5 «Фламінго». Раніше компанія використовувала вживані реактивні двигуни, однак через їхній дефіцит уже збирає перші десять власних прототипів.