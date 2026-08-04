На Харківщині запускають проєкт захисту від FPV-дронів за 30 мільйонів гривень

У Харківській області реалізують експериментальний проєкт із захисту цивільного населення від FPV-дронів. З обласного бюджету на запуск програми вже спрямували 7 мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, область разом із військовими посилює захист від російських безпілотників і впроваджує нові технології протидії, зокрема дронам на оптоволокні.

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“На околицях Харкова вже реалізуємо експериментальний проєкт із захисту цивільного населення від FPV-дронів. На його запуск з обласного бюджету вже спрямували 7 мільйонів гривень. Загальна вартість проєкту — до 30 мільйонів гривень”, — йдеться в повідомленні.

Паралельно на Харківщині продовжують розбудовувати пасивний захист за допомогою антидронових сіток. Наразі ними перекрито понад 500 кілометрів доріг.

До кінця року протяжність захищених ділянок планують збільшити до тисячі кілометрів.