NYT: Трамп може втратити момент для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп може втратити сприятливий момент для повернення Вашингтона до активних переговорів щодо припинення російсько-української війни. США мають діяти зараз, перш ніж подальша ескалація закриє дипломатичне вікно.

Про це колишній головний експерт Білого дому з питань Росії Томас Грем написав у колонці для The New York Times.

Грем назвав дві причини, через які Сполученим Штатам необхідно негайно повернутися до активної участі в переговорах РФ та України.

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Перша полягає в тому, що війна увійшла в небезпечну спіраль ескалації. Україна посилює удари по енергетичній інфраструктурі та військових об’єктах дедалі глибше на території Росії й поступово відрізає Кримський півострів від материкової частини РФ. Росіяни, які живуть далеко від фронту, вперше відчувають прямі наслідки війни. Кремль побоюється, що українські удари можуть деморалізувати російське суспільство, й обіцяє дедалі жорсткішу відповідь.

Росія водночас посилює повітряні атаки на українські міста та життєво важливу інфраструктуру, використовуючи скорочення запасів протиракетних перехоплювачів України.

У Європі також посилюються побоювання щодо розширення війни через порушення повітряного простору держав НАТО українськими дронами та російськими ракетами, а також погрози Кремля на адресу європейських прихильників України.

Другою причиною Грем назвав те, що війна дозріла для врегулювання, оскільки обом сторонам потрібно якнайшвидше припинити конфлікт.

Росія стикається з власною демографічною кризою, труднощами з комплектуванням передової та зростанням економічних витрат. Автор також зазначив, що відсутність інвестицій у передові технології, зокрема штучний інтелект, збільшує відставання РФ від США та Китаю.

Грем вважає, що якби війна припинилася зараз, кожна сторона могла б заявити про перемогу. Зеленський міг би наголосити на збереженні незалежності, суверенітету та європейських прагнень України, а Путін — заявити про зрив спроб Заходу завдати Росії стратегічної поразки.

На думку автора, лише Вашингтон має необхідне поєднання доступу, важелів впливу та політичної ваги для керівництва всеосяжними дипломатичними зусиллями. США можуть розмовляти з Москвою, Києвом і ключовими європейськими столицями.

При цьому тісна координація з європейськими урядами залишатиметься необхідною, оскільки їхня військова підтримка, економічні ресурси, санкції та довгострокова відданість незалежності України мають вирішальне значення для стійкого врегулювання.

Грем закликав Трампа негайно направити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, а потім — до Москви для переговорів із Путіним. Він наголосив, що швидкого прориву очікувати не варто, а завданням має стати підготовка інтенсивної човникової дипломатії для подолання значних розбіжностей між сторонами.

“Можливість реальна, і вона може тривати недовго”, — підсумував автор, закликавши Вашингтон діяти до того, як ескалація закриє дипломатичне вікно.