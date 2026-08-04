У Миколаєві внаслідок атаки дронів загинула жінка, серед постраждалих — двоє дітей

У ніч проти 4 серпня окупанти атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Загинула жінка, семеро людей постраждали, серед них двоє дітей.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Внаслідок російської атаки загинула 89-річна жінка, семеро людей зазнали травм, серед них дві дівчинки віком 2 та 12 років.

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Обох дітей госпіталізували. Гостру реакцію на стрес також зафіксували у чотирьох жінок віком 70, 72, 80 та 83 роки й у 81-річного чоловіка, медичну допомогу їм надали на місці.

За даними ДСНС України, внаслідок атаки горів приватний будинок, ще дві оселі зруйновано, сім будинків пошкоджені. Також пошкоджено автомобіль і вікна у трьох багатоквартирних будинках. Всі загоряння вже ліквідували.

Напередодні вдень під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаєва. Пошкоджено три цивільні судна, інформація про постраждалих не надходила.

У Миколаївському районі внаслідок атаки “шахеда” в Галицинівській громаді загорілося складське приміщення. Крім того, російські війська атакували FPV-дроном Куцурубську громаду, там минулося без постраждалих.