        Політика

        Стефанішина прокоментувала своє звільнення з посади посолки України у США

        Галина Шподарева
        3 Серпня 2026 20:23
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        Ольга Стефанішина / Фото: facebook.com/olga.kravets.796
        Ольга Стефанішина / Фото: facebook.com/olga.kravets.796

        Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайної і повноважної посолки України у Сполучених Штатах. Ім’я нового керівника дипломатичного представництва поки не оголошено.

        Про це йдеться в указі №696/2026.

        Ольга Стефанішина заявила, що залишила посаду посолки України у Сполучених Штатах за власним рішенням. За її словами, причиною стали особисті обставини, про які вона повідомляла раніше.

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        “Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше”, — зазначила вона.

        Стефанішина також повідомила, що основні пункти плану, з яким вона приїхала до США, виконані.

        Нагадаємо, на початку липня журналісти з посиланням на джерела повідомляли, що Стефанішина нібито попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини.

        У цей самий період Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Народний депутат Ярослав Железняк писав, що колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко після звільнення можуть призначити посолкою України у США.


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