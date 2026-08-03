Стефанішина прокоментувала своє звільнення з посади посолки України у США

Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайної і повноважної посолки України у Сполучених Штатах. Ім’я нового керівника дипломатичного представництва поки не оголошено.

Про це йдеться в указі №696/2026.

Ольга Стефанішина заявила, що залишила посаду посолки України у Сполучених Штатах за власним рішенням. За її словами, причиною стали особисті обставини, про які вона повідомляла раніше.

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“Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше”, — зазначила вона.

Стефанішина також повідомила, що основні пункти плану, з яким вона приїхала до США, виконані.

Нагадаємо, на початку липня журналісти з посиланням на джерела повідомляли, що Стефанішина нібито попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини.

У цей самий період Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Народний депутат Ярослав Железняк писав, що колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко після звільнення можуть призначити посолкою України у США.