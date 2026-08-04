Рустем Умеров назвав ключові напрями роботи на посаді керівника СЗР

Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. На новій посаді він планує посилювати міжнародну співпрацю, спроможності відомства та реалізацію стратегічних оборонних проєктів.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

За його словами, протягом останніх років вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв’язки зі США, Великою Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та Затоки, Туреччиною, державами Південного Кавказу й іншими партнерами.

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Це міцна основа для подальшого розвитку безпекової, розвідувальної та оборонної співпраці — йдеться в повідомленні.

Умєров наголосив, що продовжить працювати над цим і на новій посаді.

Головними напрямами роботи Умєров назвав: