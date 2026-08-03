Bloomberg: Російська нафтопереробка впала до багаторічного мінімуму на тлі українських атак

Україна протягом липня продовжувала завдавати ударів по різних ланках російської нафтової галузі. За місяць російські НПЗ, танкери, порти та трубопровідна інфраструктура зазнали щонайменше 30 атак.

Про це пише Bloomberg.

За підрахунками агентства, липневий показник став другим найвищим від початку повномасштабного вторгнення Росії. Повторні удари порушують роботу нафтопереробних підприємств і логістику, створюючи ризики для російського експорту.

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До статистики не включили вісім атак на танкери, пов’язані з терміналом Каспійського трубопровідного консорціуму на Чорному морі, оскільки відповідальність за них ніхто не взяв. У разі підтвердження причетності Києва липень став би рекордним місяцем за кількістю ударів по пов’язаних із Росією нафтових об’єктах.

У першій половині липня Україна зосередилася на нафтопереробних заводах, зокрема атакувала найбільший у Росії НПЗ в Омську, розташований більш ніж за 2500 кілометрів від українського кордону. Через скорочення переробки російські виробники були змушені продавати за кордон майже рекордні обсяги сирої нафти.

Темпи переробки нафти на російських підприємствах знизилися до найнижчого рівня з травня 2002 року. За оцінкою EA Analytics, у липні вони в середньому становили 3,6 мільйона барелів на добу, що приблизно на третину нижче сезонної норми.

У другій половині місяця Україна перенесла основну увагу на танкери. Це дало частині російських НПЗ час на ремонт і відновлення роботи, однак наприкінці липня удари по нафтопереробних підприємствах відновилися.

Протягом останніх трьох днів місяця було уражено три великі підприємства, ще чотири зазнали атак у вихідні.

Удари також вплинули на перевезення нафти через Чорне та Азовське моря. За тиждень до 26 липня в Новоросійську завантажили лише чотири танкери, тоді як у два попередні тижні їх було сім і вісім відповідно.

Через Новоросійськ проходить близько 20% російського морського експорту сирої нафти. Українські військові заявляли щонайменше про 125 атак на пов’язані з Росією судна, зокрема про удари по 90 танкерах у Чорному та Азовському морях. До цих даних також включили невеликі судна, які перевозили пальне до окупованого Криму.

Експерт Центру Карнегі Сергій Вакуленко вважає, що майбутнє російської нафтопереробки та експорту залежатиме від кількості дронів у розпорядженні України та вибору цілей. За його словами, посилення російської протиповітряної оборони може зменшити кількість успішних ударів, але не здатне повністю захистити об’єкти.

Аналітик Rystad Energy Хорхе Леон заявив, що Росія може частково перенаправляти нафту з Новоросійська до балтійських портів. Водночас резервних потужностей трубопроводів, сховищ і танкерів може бути недостатньо, щоб компенсувати всі обсяги, які не вдасться вивезти через Чорне море.