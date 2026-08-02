Росіяни атакували Харків і 19 населених пунктів області: постраждали 10 людей

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 19 населених пунктах області. Внаслідок атак постраждали 10 людей, серед них троє дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові гострої реакції на стрес зазнали 74-річний чоловік, 13-річний хлопчик і восьмирічна дівчинка. У селі Логачівка Роганської громади аналогічні симптоми зафіксували у жінок віком 75 і 65 років.

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У селі Бурбулатове Близнюківської громади поранено 17-річного хлопця. У Циркунах постраждав 39-річний чоловік, у Золочеві — 40-річний чоловік. Між селами Цупівка та Прудянка Дергачівської громади поранення отримали дві жінки віком 74 і 73 роки.

У Харкові російські безпілотники атакували Шевченківський, Індустріальний, Салтівський і Київський райони.

Загалом протягом доби російські війська застосували по Харківщині дві ракети, три керовані авіабомби, 14 безпілотників типу «Герань-2», вісім дронів «Молнія», 10 FPV-дронів та ще 24 БпЛА, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, три складські будівлі, автозаправну станцію, станцію технічного обслуговування, шість автомобілів і гаражний кооператив.

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги, легковий автомобіль та автобус у Золочеві, автомобіль у Цапівці, адміністративну будівлю у Сінному та склад у Леськівці.

У Куп’янському районі пошкоджено електромережі у Великому Бурлуці. В Ізюмському районі пошкоджено 11 приватних будинків, складську будівлю та електромережі в Ізюмі, а також будинок культури й гаражі у Савинцях.

У Харківському районі пошкоджено автомобіль у Лещенках, дві АЗС у Подвірках і Дворічному Куті, заклад освіти у Дергачах, приватний будинок у Логачівці, а також будинок і господарську споруду у Ставищі.

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок і медичний заклад у Бурбулатовому, а також приватний будинок у Лозовій.