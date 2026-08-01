Гол Гаджиєва на останніх хвилинах приніс “Харкову” перемогу над “Вересом”

«Харків» здобув мінімальну перемогу над рівненським «Вересом» у першому турі Української Прем’єр-ліги сезону-2026/27. Єдиний гол господарі забили наприкінці основного часу.

Вирішальний м’яч на 90-й хвилині забив вінгер молодіжної збірної України Рамік Гаджиєв, який з’явився на полі після заміни, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Упродовж зустрічі команда Младена Бартуловіча мала значну перевагу в атаці. Перший тайм завершився зі співвідношенням ударів 15:1 на користь «Харкова», а за весь матч господарі завдали 24 удари проти чотирьох у суперника.

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Тиск харків’ян приніс результат лише наприкінці поєдинку. Після флангової передачі Іллі Крупського м’яч дістався Гаджиєву, який точно пробив у дальній кут воріт. Половину своїх ударів «Верес» завдав уже в компенсований час, намагаючись відігратися.

Для «Харкова» ця перемога стала 20-ю домашньою в історії виступів в УПЛ. Водночас Бартуловіч провів свій 60-й матч на чолі клубів елітного дивізіону.

«Верес» зазнав 70-ї виїзної поразки в УПЛ. Для Олега Шандрука це був 80-й матч у ролі головного тренера на найвищому рівні українського футболу.

Програшна серія рівненської команди збільшилася до чотирьох матчів, а безвиграшна — до семи. «Харків» натомість перервав серію з двох домашніх нічиїх у чемпіонаті.