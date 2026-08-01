У Харкові дрони атакували склад видавництва: постраждав чоловік

Російські війська 1 серпня атакували ударними безпілотниками Шевченківський район Харкова. Внаслідок влучання спалахнула складська будівля місцевого видавництва, постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харкові після удару БпЛА спалахнула пожежа площею 10 тисяч квадратних метрів / Фото: Харківська ОВА

Площа пожежі сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів. На місці удару в посиленому режимі працюють підрозділи ДСНС, Національна поліція та бригади екстреної медичної допомоги.

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Спочатку Синєгубов повідомляв, що один зі співробітників видавництва не виходить на зв’язок. Згодом з’ясувалося, що йшлося про жінку. Вона відповіла на телефонний дзвінок — жива та неушкоджена.

Станом на 14:12 масштабна пожежа у складській будівлі ще вирувала. Екстрені служби продовжували ліквідацію наслідків російської атаки.