АТБ розірвала співпрацю з “Трухою” після закликів до бойкоту

Компанія «АТБ-маркет» вирішила припинити рекламну співпрацю з Telegram-каналом «Труха» після критики з боку громадськості. Подальших рекламних публікацій мережі супермаркетів на цьому майданчику не планують.

Про це йдеться в офіційній заяві АТБ.

У компанії розповіли, що контракт на розміщення рекламних матеріалів у Telegram-каналі уклали на початку 2026 року. Однак після «останніх подій» та зауважень громадськості АТБ вирішила відмовитися від подальшої співпраці.

Реклама

Реклама

Заплановану рекламну активність компанія перенесе на інші канали комунікації. Інших подробиць, зокрема щодо умов припинення контракту, в АТБ не повідомили.

Рішенню передувала публічна кампанія із закликами до українських компаній не купувати рекламу в мережі «Труха». У середині липня волонтер Сергій Стерненко також закликав бойкотувати АТБ, звинувативши компанію у фінансуванні ресурсу, який, за його словами, веде інформаційні кампанії проти реформ у сфері оборони.

Наприкінці липня Стерненко заявив, що «Труха» може рекламувати мережу шахрайських Telegram-ботів. Після цього, за даними моніторингового сервісу Let’sData, щонайменше 18 каналів поширили низку публікацій проти волонтера, які за першу добу набрали 3,4 мільйона переглядів. Доказів висунутих проти нього звинувачень автори дописів не навели, писав «Бабель».

Раніше «Українська правда» нарахувала понад 4,1 мільйона переглядів публікацій мережі «Труха», спрямованих проти тодішнього міністра оборони Михайла Федорова у червні та липні. Сам Федоров заявляв, що атаки розпочалися після ймовірної зміни власника Telegram-ресурсу.

У червні Стерненко назвав новим власником «Трухи» підприємця Миколу Удянського. Про його можливі інвестиції у проєкт також повідомляв Forbes Ukraine, однак формальний керівник мережі Максим Лавриненко та сам Удянський заперечили її продаж.