Після погроз бойкоту Інфантіно відступив: ФІФА не продаватиме частку в бізнесі своїх турнірів

ФІФА відмовилася від суперечливого плану залучити приватних інвесторів до управління чемпіонатом світу та іншими турнірами. Рішення ухвалили після різкої критики з боку провідних футбольних конфедерацій і погроз бойкоту змагань.

Про це повідомляє Reuters.

ФІФА планувала створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise вартістю близько $20 млрд. Їй мали передати управління комерційними активами чемпіонату світу та інших турнірів, а частку до 20% — продати зовнішнім інвесторам приблизно за $4,2 млрд.

Реклама

Реклама

Очолити групу інвесторів мав фонд Thrive Eternal, пов’язаний із заснованою Джошуа Кушнером компанією Thrive Capital.

Проти угоди виступили УЄФА, Конфедерація футболу Північної, Центральної Америки та Карибського басейну (КОНКАКАФ), а також Азійська футбольна конфедерація. Разом вони об’єднують 143 із 211 національних асоціацій ФІФА — більше ніж достатньо, щоб заблокувати пропозицію під час голосування.

УЄФА звинуватила керівництво ФІФА у спробі комерціалізувати головні футбольні турніри. Усі 55 європейських асоціацій одностайно підтримали бойкот змагань ФІФА, якщо організація реалізує цей план.

Суперечка виникла і всередині ФІФА. Старший радник президента організації Карлос Кордейро подав у відставку, назвавши пропозицію невигідною для футболу. Операційний директор ФІФА Кевін Ламур заявив, що співробітників організації ввели в оману, а сам проєкт був ініціативою однієї людини.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно повідомив, що організація не продовжуватиме роботу над угодою. За його словами, єдність світового футболу важливіша за будь-яку фінансову пропозицію.