У Росії заявили про загрозу блокування зернового експорту через Чорне море

Російський Союз експортерів і виробників зерна заявив, що українські атаки безпілотниками на російські судна та порти можуть найближчим часом призвести до повного припинення експорту зерна через Чорне море.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву російської галузевої організації.

У союзі стверджують, що можливе блокування чорноморських експортних маршрутів може спричинити зростання світових цін на продовольство та посилити ризик голоду в країнах Африки й Близького Сходу.

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Росія є найбільшим у світі експортером пшениці. Україна також належить до великих постачальників сільськогосподарської продукції. Останніми тижнями сторони завдавали ударів по аграрній експортній інфраструктурі та комерційних суднах одна одної в Чорноморському регіоні.

«Систематичні атаки, які розпочалися в липні, незабаром можуть призвести до повного блокування експортних коридорів у басейні Чорного моря», — заявили в російському союзі.

За оцінкою організації, дефіцит постачання російської пшениці на світові ринки цього сезону може становити від 30 до 35 млн тонн. Це відповідає приблизно 15% світової торгівлі пшеницею.

У союзі вважають, що компенсувати такий дефіцит коштом збільшення експорту з інших країн буде неможливо.

«Перебої із судноплавством у Чорному морі, спричинені українськими атаками на суховантажі та портову інфраструктуру, становлять пряму загрозу глобальній продовольчій безпеці», — йдеться у заяві.