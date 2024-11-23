Економіка

Російські удари пошкодили 321 об’єкт портової інфраструктури України
23 Листопада 2024 20:49
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зеленський, зерновий коридор
Вантажне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс пошкоджене російським ракетним ударом / Фото Reuters

Російські безпілотники та ракетні атаки пошкодили 321 об’єкт портової інфраструктури України з липня минулого року, заявив у суботу президент Володимир Зеленський на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine.

Він додав, що двадцять торгових суден, що належать іншим країнам, також були пошкоджені російськими ударами.

«Загалом український експорт продовольства забезпечує їжею 400 мільйонів людей у 100 країнах світу», – сказав Зеленський. «Ціни на продовольство в Єгипті, Лівії, Нігерії та інших країнах Африки безпосередньо залежать від того, чи зможуть нормально працювати фермери та сільськогосподарські компанії в Україні».

Як зазначає Reuters, Україна є великим світовим виробником пшениці та кукурудзи, і до російського вторгнення вона експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць через Чорне море.

Коли Росія розпочала своє вторгнення в лютому 2022 року, вона заблокувала українські чорноморські порти. Поставки були відновлені в липні 2022 року в рамках Чорноморської зернової ініціативи – угоди, укладеної за посередництва Організації Об’єднаних Націй та Туреччини. Але через рік Росія вийшла з угоди.

Відтоді Україна експортує зерно та інші продукти харчування, використовуючи власний коридор, який проходить через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини.

Експорт зерна з України в сезоні липень-червень 2024/25 року склав майже 16 мільйонів метричних тонн до середини листопада, в порівнянні з приблизно 11 мільйонами тонн за аналогічний період минулого року, свідчать дані трейдерів і уряду.

Експорт зерна з України в 2023/24 маркетинговому сезоні зріс приблизно до 51 мільйона тонн з 49,2 мільйона тонн у попередньому році.


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